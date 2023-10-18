الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
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    عبدالله: نحن مع القضية الفلسطينية ومع هذا الشعب ويخطئ من يظنّ أنه يستطيع أن يفرّق في هذه اللحظة بين كلّ الشعوب العربيّة ورأينا أمس الانتفاضة المستمرة في كلّ العواصم العربية

    منذ ساعة واحدة
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