الأربعاء 28 ذو القعدة 1445 ﻫ - 5 يونيو 2024
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عبدالله: يجب ألا يبقى الملفّ الرئاسي مرتبطاً بملفّ غزة وسنؤسّس لأرضية مشتركة في كثير من الملفات لأنّنا نتشابه في الانفتاح على جميع الأفرقاء
منذ 33 دقيقة
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