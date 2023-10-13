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    عبد اللهيان: اتفقت مع بو حبيب على ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضدّ المدنيين في غزّة ومستعدّون لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

    منذ 42 دقيقة
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