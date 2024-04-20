السبت 11 شوال 1445 ﻫ - 20 أبريل 2024
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سياسات وقرارات
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عبد الله: تعاونية موظفي الدولة نموذج يحتذى للقطاع العام الناجح والمنتج
منذ ساعتين
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