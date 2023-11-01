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    عبد الله: عدد مرضى الأمراض المزمنة الذين اعتادوا الاستفادة من وزارة الصحة نحو 12500 مريض أما عدد الأدوية المشرّع تناولها فقد تدنّى إلى نحو 260 دواءً

    منذ 38 دقيقة
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