الخميس 7 ذو الحجة 1445 ﻫ - 13 يونيو 2024 |
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    عبد المسيح: تمكّنت ومخزومي من جمع جميع القوى خارج المعارضة كالتيار والحزب الإشتراكي إلا أنّه وبعد سنتين من العمل الدؤوب السياسي هناك أبواق من طابور خامس أجهل نيّاتها همست في آذان الحلفاء ما أدّى إلى إطلاقها تكهّنات من دون أن تسألني بشأنها

    منذ 16 دقيقة
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