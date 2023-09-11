الأثنين 26 صفر 1445 ﻫ - 11 سبتمبر 2023 |
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    عدد الإصابات في صفوف الاسلاميين المتشددين وصلت الى ٢٥ ما بين قتيل وجريح ونقل إحدى الجثث إلى مستشفى الراعي

    منذ دقيقة واحدة
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