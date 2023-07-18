الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    عدوان: نواب الحاكم أبلغونا أنهم أصدروا بيانهم ليلقوا اذانا صاغية من الحكومة ولن يتخلوا عن مسؤولياتهم وهناك كتب ارسلها نواب الحاكم نبهوه فيها من خطورة السياسة المالية وسياسة الدعم

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      سد المسيلحة
      سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
      شرب الماء - تعبيرية
      مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
      الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
      بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟