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عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات قبلية في جنوب شرق السودان
منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2022 9:22 مساءً
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