الجمعة 22 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 16 ديسمبر 2022 |
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    عشرة قتلى بينهم أطفال بسبب حريق في مبنى سكني في ليون الفرنسيّة

    منذ ساعة واحدة
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