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    عصام شرف الدين: يوم الأربعاء المقبل ستتوجّه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص

    منذ ساعتين
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