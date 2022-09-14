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عضو بمجلس السيادة السوداني يحذر من تداعيات على أفريقيا إذا لم تحل أزمة السودان بالحوار
منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2022 11:17 مساءً
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