الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023
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سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون لـmtv: لعدم حصر الحوار باسم الرئيس لأنه سيوصل الى حائط مسدود بل يجب التفكير بسلّة متكاملة تطمئن الجميع والفرص متاحة لحوارات ثنائية
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