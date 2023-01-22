الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 22 يناير 2023 |
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    عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان طارق عبدالله: وضوع تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لمعملي دير عمار والزهراني متوقف على إجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المالية وخلال أيام قليلة جداً ستتم عملية التفريغ وفحص العينات

    منذ ساعة واحدة
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