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    عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: ينبغي أن نبني تحالفا إقليميا بقيادة أمريكية ضد إيران

    منذ 44 دقيقة
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