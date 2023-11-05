الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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    عطية لـ"الديار": ما من دلائل على اتساع رقعة الحرب بدلالة خطاب نصر الله الذي كان واقعيًا ومنطقيًا إذ أنه كان واعيًا لإمكانات لبنان ولا يبدو أن هناك توسعًا للحرب إلّا إذا اعتدت إسرائيل على لبنان

    منذ 48 دقيقة
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