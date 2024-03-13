الأربعاء 3 رمضان 1445 ﻫ - 13 مارس 2024
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مقالات
سياسات وقرارات
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عقود النفط الآجلة تواصل الارتفاع وبرنت يصعد دولارين
منذ 35 دقيقة
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