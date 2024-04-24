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    عقيص باسم تكتل الجمهورية القويّة: بعد سلب اللبناني أمنه وأمانه وأمواله تعدّ السلطة العدّة لإستلاء حقّه في انتخاب السلطة المحليّة ونعتبر أن الحكومة والأكثرية النيابية هما شريكتان في ارتكاب جريمة حرمان اللبنانيّين من انتخاب البلديات والمخاتير

    منذ 22 دقيقة
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