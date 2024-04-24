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    عقيص: حالة الحرب التي يعيشها الجنوب يجب ألا تمنع باقي اللبنانيين من ممارسة حقّهم في الانتخاب وكان حري بالحكومة أن تجري الانتخابات في كلّ المناطق التي لا تشهد أي توتّر أمني وأن تؤجلها في تلك التي تشهد التوترات إلى حين انتهائها

    منذ 22 دقيقة
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