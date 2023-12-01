الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023
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عقيص لـ"الجديد": الخيار الثالث لرئاسة الجمهورية مطروح بقوة ولم يجر البحث مع لودريان بالأسماء وأبلغناه أننا مستعدون للذهاب بهذا الأمر فيما الفريق الآخر لا يزال متمسك بمرشحه
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