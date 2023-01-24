الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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    علمت "المركزية" ان رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط التقى مساء امس في منزل كريمته داليا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتم عرض لمختلف تطورات الساعة والاستحقاقات بمجملها ويأتي اللقاء بعد اجتماع عقده مع وفد حزب الله

    منذ ساعة واحدة
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