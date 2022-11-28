الأثنين 4 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 28 نوفمبر 2022 |
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    علي حجازي لبرنامج "بدنا الحقيقة": نواب التغيير غشاشين وسرقوا ثورة الناس ليصبحوا نواب

    منذ ساعة واحدة
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