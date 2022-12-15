الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022
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علي حسن خليل: بري سيستكمل دعوة المجلس للانعقاد بعد رأس السنة وهناك مبالغة في الحديث الاعلامي عن مشاريع وخطط خارجية فربما يكون هناك اهتمام من بعض الدول ولكن لم نسمع من أي طرف خارجي موقفاً حاسماً تجاه أي مرشح من المرشحين
منذ ساعتين
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