الخميس 13 رجب 1445 ﻫ - 25 يناير 2024
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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علي حسن خليل من مجلس النواب: حريصون على من نختلف معهم ولا نخاصم الا لمصلحة وطنية ونحن نريد انتخابات رئاسة الجمهورية وهذا يحتاج الى تفاهم
منذ ساعة واحدة
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