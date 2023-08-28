الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023
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الصحة
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علي حسن خليل: يجب استكمال التدقيق الجنائي ليطال كلّ الوزارات والادارات ولا سيما الطاقة وخلال أقل من سنتين صرفنا اكثر من ١٠.٣ مليار دولار على الدعم ويجب وضعها تحت المجهر لتحديد المسؤوليات
منذ 43 دقيقة
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