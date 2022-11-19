السبت 25 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 19 نوفمبر 2022
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علي خامنئي: تطوّر إيران وازدهارها في العالم سيلغي منطق الديمقراطية الليبرالية في الغرب
منذ ساعتين
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