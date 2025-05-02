السبت 4 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية: 28 مصابا في الهجوم الروسي المكثف بالمسيرات على المدينة
منذ ساعتين
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