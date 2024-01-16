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    عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حادث وقع على بعد 57 ميلاً بحرياً تقريباً شمالي غربي إريتريا والسلطات تحقق في الحادث

    منذ 8 ثواني
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