السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ مواطنة سقطت في وادي شلال يحشوش
منذ 3 دقائق
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