السبت 25 محرم 1445 ﻫ - 12 أغسطس 2023 |
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    عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إنقاذ مواطنة سقطت في وادي شلال يحشوش

    منذ 3 دقائق
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