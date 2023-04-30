الأحد 10 شوال 1444 ﻫ - 30 أبريل 2023
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عون: اللاجئ السوري يتحمل جريمة لم يفعلها وعلينا أن نسأل من أتى بالسوري إلى لبنان ومن ساهم بتهجيره
منذ ساعة واحدة
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