الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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    عون قرّر منح نائب رئيس مجلس النواب السابق الراحل فريد مكاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر تقديراً لدوره وعطاءاته في الحياة السياسية والوطنية اللبنانية، وسيضع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الوسام على نعش الفقيد باسم رئيس الجمهورية غداً

    منذ 34 دقيقة
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