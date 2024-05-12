الأحد 4 ذو القعدة 1445 ﻫ - 12 مايو 2024
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عُثر على شخص من التابعية السورية مواليد 2002 مشنوقاً في مخيم للنازحين السوريين في مجدل عنجر
منذ ساعتين
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