الأربعاء 16 ربيع الأول 1444 ﻫ - 12 أكتوبر 2022 |
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    غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون لبنان متوجّهاً إلى جمهورية العراق حيث يلبّي دعوة وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشَي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية

    منذ 45 دقيقة
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