الثلاثاء 21 شوال 1445 ﻫ - 30 أبريل 2024
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غارات جوية على تمركزات لقوات الدعم السريع في الفاشر
منذ ساعتين
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