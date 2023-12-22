الجمعة 9 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 22 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    غارات جوية على مناطق في لبنان والمدفعية تقصف أطراف البلدات الحدودية اللبنانية

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      جنود من الجيش الإسرائيلي
      غزة تحت النار
      خبير عسكري يكشف مفاجأة.. هذا ما يعنيه سحب الجيش الإسرائيلي للواء غولاني!
      آلية عسكرية إسرائيلية تقصف قطاع غزة
      توقعات "صادمة" لموقع ستراتفور الاستخباراتي لعام 2024.. ما مصير لبنان وغزة!؟
      كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة
      غزة تحت النار
      فيديو.. "غول القسام" تقنص ضابطاً إسرائيلياً شمال غزة