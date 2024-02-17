السبت 7 شعبان 1445 ﻫ - 17 فبراير 2024
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غارة أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في اليمن
منذ ساعة واحدة
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