الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
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    غارة إسرائيلية على أطراف حلتا

    منذ 3 دقائق
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