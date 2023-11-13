الأثنين 29 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 13 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    غارة إسرائيلية على منزل في عيناتا أدت إلى إستشهاد شخص وجرخ آخر من المدنيين صودف مرورهما بسيارتهما لحظة وقوع الغارة

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
      جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوعد حزب الله.. ويوجه رسالة لميقاتي!
      طائرات مسيرة- أرشيفية
      "سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين
      جنود من الجيش الإسرائيلي
      غزة تحت النار
      صور الأقمار الصناعية تكشف اختفاء 88 دبابة داخل غزة.. أين ذهبت؟