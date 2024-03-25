الأثنين 15 رمضان 1445 ﻫ - 25 مارس 2024 |
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    غارة ثالثة على ميس الجبل استهدفت منطقة رأس الظهر للمرة الثانية اليوم وتسببت بوقوع عدد من الإصابات وبقاء أشخاص تحت الانقاض

    منذ 42 دقيقة
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