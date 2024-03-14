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    غارة جوية إسرائيلية استهدفت بالصواريخ الثقيلة الأطراف الجنوبية لبلدة الناقورة في جنوب لبنان

    منذ ساعة واحدة
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