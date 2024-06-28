الجمعة 22 ذو الحجة 1445 ﻫ - 28 يونيو 2024 |
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    غارة على بلدة كفركلا استهدفت مبنى من ثلاث طبقات ودمرته بالكامل

    منذ ساعة واحدة
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