الأحد 24 ذو الحجة 1445 ﻫ - 30 يونيو 2024 |
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    غارة على حولا وتوجه فرق الاسعاف الى المكان بعد معلومات أولية عن وجود إصابات

    منذ 22 دقيقة
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