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    غارة على منطقة الحدب في عيتا الشعب وشظايا الصواريخ تطايرت على موقع الجيش اللبناني في المنطقة

    منذ 19 ثانية
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