الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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    غارة معادية على وادي السلوقي وأخرى على أطراق القوزح واستهداف سيارة رابيد بين شقرا وحولا

    منذ 33 دقيقة
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