الخميس 23 شوال 1445 ﻫ - 2 مايو 2024
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غارتان إسرائيليتان تستهدفان أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان
منذ ساعة واحدة
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