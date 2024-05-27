الثلاثاء 19 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
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    غارتان إسرائيليتان على بلدة الخيام في جنوب لبنان

    منذ 42 دقيقة
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