السبت 29 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024
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غارتان إسرائيليتان على بلدتي عيتا الشعب وجبل بلاط جنوبي لبنان
منذ 5 دقائق
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