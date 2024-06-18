الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024
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غانتس خلال لقائه مبعوث بايدن للبنان: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية
منذ ساعة واحدة
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