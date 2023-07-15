السبت 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 15 يوليو 2023 |
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    غرفة التحكم المروري: قتيل و17 جريحًا في 13 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

    منذ ساعتين
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