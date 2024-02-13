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    غريفيث: ليس لدى سكان رفح سوى القليل من الطعام وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية ولا مكان آمنا يذهبون إليه

    منذ ساعة واحدة
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